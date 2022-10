Dopo anni di sofferenze e umiliazioni per Jessica Calabrice, nota come Jessika Di Biase, arriva la felicità. La cantante neomelodica trans si appresta infatti a sposare Angelo De Novellis il prossimo 8 ottobre a Foggia. A raccontare la sua storia è Il Mattino, che riferisce come sin da piccola Jessika, nata in un corpo maschile, abbia sempre sentito, nell’animo, di essere donna. Da bambino gioca con le bambole e ama la musica: per questo ha studiato canto a Napoli e oggi quella passione è diventata la sua professione. Terzo di cinque figli, fa coming out a 16 anni con mamma Raffaella. In lei trova comprensione e sostegno da subito. Diversa invece la reazione del papà, che non accetta la sua vera natura e lo caccia di casa. I genitori arrivano alla separazione, e per Jessika si apre un capitolo di vita molto doloroso. Si trova infatti a dormire nei vagoni dei treni e a lavarsi nei bagni delle stazioni. Con gli uomini le cose non vanno meglio. Sul proprio cammino incontra persone da cui riceve solo violenza e umiliazioni, fino a quando non incontra un’amica grazie alla quale si rialza. Inizia quindi il percorso di transizione e dopo pochi interventi realizza il sogno di sentirsi donna non solo interiormente, ma anche esteriormente.

A questo punto, ora che i pezzi della sua vita stanno componendo il puzzle da sempre sognato, arriva anche l’amore. Lui è Angelo De Novellis, che Jessika sposerà l’8 ottobre con rito civile a Foggia alle ore 11. A celebrare la loro unione sarà Stefania Zambrano, attrice e organizzatrice di Miss Transgender. “Oggi festeggio la mia vittoria – racconta la Di Biase – Merito questa felicità e voglio godermela tutta. Posso dire con fierezza di essere arrivata alla realizzazione di tutti i miei traguardi. Ho pagato tanto, ho sofferto moltissimo, ora voglio godermi la pace e la serenità perché me lo merito”. Mario Giuda, presidente dell’associazione musicale Casmu che ha ingaggiato la cantante per molte manifestazioni aggiunge: “È un persona straordinaria. Jessica ha sempre mostrato talento e tenacia, merita di trovare la serenità che tanto desiderava”.

Manca davvero poco al grande evento e, in attesa di coronare il proprio sogno d’amore, Jessika sui social condivide la trepidante attesa con i follower, invitandoli anche alla serenata che si terrà la sera prima del matrimonio. “Sai che sei innamorato quando non riesci a dormire perché finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni e quindi questo nostro sogno diventerà realtà” scrive su Instagram, pronta a vivere il giorno più bello della sua vita.