La relazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck potrebbe essere già al capolinea. A poco più di un mese di distanza dalla celebrazione del loro secondo matrimonio nella lussuosa villa di proprietà del 50enne situata in Georgia, pare sia finito l’effetto luna di miele tra la cantante e l’attore. I due, da qualche giorno, starebbero attraversano dei momenti di crisi e, a quanto si legge sui rotocalchi d’oltr’Oceano, i rapporti si sarebbero deteriorati nell’ultimo periodo. Motivo di questa crisi i continui litigi e le costanti discussioni giornaliere. Un piccolo problema o un imprevisto nella vita quotidiana sarebbero motivo di scontro, tanto da convincere l’attore hollywoodiano ad abbandonare il tetto coniugale.

Secondo alcune fonti americane, proprio in questi giorni Ben Affleck e Jennifer Lopez stanno vivendo in due proprietà differenti di Los Angeles. Il motivo del distacco forzato è stato scelto non solo per riflettere meglio e meditare sugli ultimi periodi, ma anche per trovare una via differente rispetto ad una scelta drastica e finale come quella che può essere il divorzio. Alla base dei contrasti nella coppia pare nascano da alcune promesse mancate da parte dell’attore nei confronti della Lopez. Prima del matrimonio, infatti, si dica che Affleck abbia promesso di impegnarsi a smettere di fumare. Obiettivo mancato, visto anche di recente è stato beccato mentre fumava e beveva una bibita per le strade di Santa Monica. Oltre al fumo, però, la Lopez sarebbe molto infastidita anche da due altri vizi del marito: festini e gioco d’azzardo.