Strano, sì. Certo sono molte le persone che percorrono la stessa via per andare in ufficio. E così è anche per Leanne Cartwright. Ma quello che le è capitato ha probabilità davvero basse, molto basse. Siamo a Carlisle, Cumbria, Regno Unito e la storia la racconta il Daily Mail. Leanne è finita immortalata dalla telecamera di Google Maps a distanza di nove anni nello stesso, identico punto: 2009 e 2018, stessa lastra di pavimentazione stradale. Leanne ha postato le due foto su Facebook e l’unica cosa diversa è l’abbigliamento. “Sono in piedi esattamente sulla stessa lastra di pavimentazione e ho sempre una borsa sulla spalla. È così divertente e bizzarro. La gente probabilmente pensa che io sia una viaggiatrice del tempo. Potrei essere l’unica persona al mondo che hanno catturato esattamente nello stesso posto quasi un decennio dopo. Ho pensato di metterlo su Facebook perché non conosco nessun altro a cui è successo”. Leanne sottolinea che se non l’hanno beccata nel 2020 è perché ha lavorato in smart working causa pandemia. Ora dice di volerci riprovare: “Cercherò la macchina in futuro e se la vedrò, dovrò saltare nello stesso punto”.