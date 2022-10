di Giovanni Ceriani

Fase 1 – Tirare dentro i Cinquestelle nel governo Draghi con precise e non rifiutabili promesse, per poi cuocerli a fuoco lento, tradendole una per una. Tenere fuori la Meloni dal governo per farle fare una finta opposizione. Impedire che i Cinquestelle vadano all’opposizione, perché farebbero una vera opposizione, sputtanando tutto il giochino.

Fase 2 – Nel momento in cui i Cinquestelle provassero ad andare all’opposizione, e quindi potessero fare vera opposizione, anche togliendo voti alla Meloni, far immediatamente cadere il governo e, meglio ancora, sciogliere pure il Parlamento. Obiettivo: andare ad elezioni il prima possibile, con i Cinquestelle al loro punto più basso possibile e senza possibilità, da parte loro, di riorganizzarsi (vedi Avvertenza 1).

Fase 3 – Fingersi traditi, buttare fuori i Cinquestelle dall’alleanza progressista e puntare tutto sul falso voto utile tra loro contro il falso nemico delle destre (vedi Avvertenza 2). Costruire una campagna elettorale bipolare, e (per blindare il tutto) far passare Renzi-Calenda per il Terzo polo, così che i Cinquestelle non possano nemmeno essere percepiti, inquadrati, tematizzati. Insomma, un falso bipolarismo, con terzo polo amico.

Fase 4 – Mandare la Meloni al governo per farle fare il lavoro sporco (eliminare tutte le migliori conquiste giallorosse, non potendolo fare loro direttamente) e nel frattempo, una volta compiuto l’ennesimo Conticidio, ripulirsi la coscienza e la fedina politica, cambiando segretario, piangendo lacrime di coccodrillo e ripartendo con una simpatica operazione di red-washing e antifa-washing con la altrettanto simpatica Elly Schlein.

***

Avvertenza 1 – Fare in modo che tutto ciò accada attorno a Ferragosto in modo che non sia possibile riorganizzare la riscossa. Puntare tutto sull’astensionismo e magari far votare in un giorno solo.

Avvertenza 2 – Mettersi d’accordo con la Meloni sul senso di questo scambio di favori e impostare una campagna bipolare tra queste due finte alternative per schiacciare la Lega da una parte (bene) e i Cinquestelle dall’altra (male).

***

Variazione 1 – In tutto questo, e come carta intermedia, provare a cambiare la leadership Cinquestelle, azzoppando in tutti i modi Conte e celebrando in tutti i modi Di Maio.

Variazione 2 – In caso non avvenisse il cambio di vertice, operare una scissione interna con il gruppo di Di Maio e offrendo agli scissionisti la candidatura nelle proprie liste (Pd).

Variazione 3 – Tradire questi stessi accordi con Di Maio in caso di mancato successo dell’operazione di eliminazione Conte e 5S.

***

Antefatto 0 – Condividere tutto questo durante le amene sessioni estive dei meeting di Cielle di Rimini, tra un brainstorming e un business plan.

Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it, sottoscrivendo l’offerta Sostenitore e diventando così parte attiva della nostra community. Tra i post inviati, Peter Gomez e la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri tutti i vantaggi!