Francesco Totti compie 46 anni. Quello che è certo, è che questo compleanno per il Pupone non sarà come gli altri. Al centro della scena dopo l’annuncio di separazione con Ilary Blasi e tutto quello che ne è conseguito, il Capitano avrà voglia di festeggiare? I figli intanto lo festeggiano sui social e lo fanno con parole di grande affetto: “Auguri Vita, ti amo da morire”, ha scritto il 16enne Cristian. E anche Chanel ha mandato al papà un bel messaggio: “Auguri all’unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo”. Come è stato possibile vedere le Instagram stories dei due ragazzi? Totti le ha ripostate sul suo profilo.