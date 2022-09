Nell’ultimo giorno di voto per l’annessione dei territori occupati dell’Ucraina alla Russia, il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo, ed ex presidente della Federazione, Dmitry Medvedev torna a parlare di armi nucleari e del diritto che ha Mosca di usarle “se necessario, in base alla dottrina nucleare” e “in casi predeterminati, in stretta conformità con i fondamenti della politica statale in materia di deterrenza nucleare. Se noi o i nostri alleati veniamo attaccati usando questo tipo di arma o se l’aggressione con l’uso di armi convenzionali minaccia l’esistenza stessa del nostro stato”.

“Il presidente della Russia – ha continuato su Telegram – ne ha parlato direttamente di recente. Inoltre, faremo di tutto per prevenire la comparsa di armi nucleari nei paesi a noi vicini e ostili. Ad esempio, nell’Ucraina nazista, che oggi è direttamente controllata dai paesi della Nato“. Medvedev ha poi aggiunto che Joe Biden e Liz Truss “chiedono che la Russia allontani la mano dal pulsante nucleare” mentre la premier britannica è “assolutamente pronta ad iniziare immediatamente uno scambio di attacchi nucleari con il nostro paese”. Medvedev è poi andato oltre: “Se la minaccia per la Russia supera il limite di pericolo contemplato, dovremo rispondere. Senza chiedere il permesso a nessuno, senza bisogno di lunghe consultazioni. E non si tratta certo di un bluff. Immaginate che la Russia sia costretta a usare l’arma più formidabile contro il regime ucraino, che ha commesso un atto di aggressione su larga scala, pericoloso per l’esistenza stessa del nostro stato. Credo che la Nato non interverrà direttamente nel conflitto perfino in questa situazione. Dopotutto, la sicurezza di Washington, Londra e Bruxelles è molto più importante per l’Alleanza Nord atlantica del destino dell’Ucraina, di cui nessuno ha bisogno, anche se è abbondantemente rifornita di armi diverse“.

Intanto le autorità russe fanno sapere che nei territori orientali dell’Ucraina occupati dai russi i referendum hanno superato il 50% dell’affluenza e dunque sono validi. “Nel Donetsk – afferma la Tass – l’86,89% degli elettori ha votato lunedì sera. L’affluenza alle urne è attualmente dell’83,61% nel Lugansk, del 63,58% nella Regione di Kherson e del 66,43% nella Regione di Zaporizhzhia“. I seggi hanno aperto alle 8 e chiuderanno alle 16 “subito dopo inizierà lo spoglio dei voti e saranno annunciati i risultati degli exit poll”. Il presidente Vladimir Putin dovrebbe rivolgersi a entrambe le Camere del Parlamento russo venerdì 30 settembre e potrebbe usare il discorso per annunciare formalmente l’adesione dei territori russi occupati dell’Ucraina alla Russia, ha dichiarato il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo aggiornamento di intelligence sostenendo che “esiste la possibilità realistica che Putin utilizzi il suo discorso per annunciare formalmente l’adesione delle regioni occupate dell’Ucraina alla Federazione Russa. Secondo l’intelligence britannica, “i leader russi sperano quasi certamente che qualsiasi annuncio di adesione venga visto come una rivendicazione dell’’operazione militare ‘speciale’ e consolidi il sostegno patriottico al conflitto”.