Minacce ai cittadini, gruppi armati per costringere le persone a votare. Nel primo giorno dei referendum voluti da Mosca nelle Repubbliche popolari di Donetsk (Rpd) e Lugansk (Rpl) e nei territori liberati per entrare a far parte della Russia – con l’ex presidente russo Medvedev che ha dichiarato la “protezione” del voto “qualsiasi arma russa, comprese le armi nucleari strategiche” – il governatore ucraino in esilio di Lugansk Sergey Gaidai avverte: “Gli occupanti russi hanno organizzato gruppi armati per circondare le abitazioni e costringere le persone a partecipare al cosiddetto ‘referendum'” e “coloro che non parteciperanno alla votazione verranno automaticamente licenziati dal lavoro”. Gaidai poi, parlando al Guardian, aggiunge che “le autorità hanno vietato alla popolazione locale di lasciare la città tra il 23 e il 27 settembre”, data di fine voto. E alla chiusura delle urne, ha detto il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov, “dal momento in cui le autoproclamate repubbliche del Donbass si uniranno alla Russia” entreranno in vigore “le disposizioni pertinenti della Costituzione russa“. Pertanto eventuali attacchi ucraini saranno considerati “attacchi al Paese in conformità con la Costituzione russa”. A garantire la legittimità dei referendum la presidente del Consiglio della Federazione russa Valentina Matviyenko, che ha al contrario dichiarato che i referendum “sono conformi alle norme internazionali e alla Carta delle Nazioni Unite“, e che “si svolgeranno in modo tale che nessuno avrà motivo di mettere in dubbio la legittimità. I residenti della Rpd, della Rpl e degli altri territori liberati hanno questo diritto, un diritto legale. E nella situazione attuale – ha sottolineato – è il diritto alla vita”.

Lavrov all’Onu: “L’Ucraina sta diventando uno Stato totalitario di tipo nazista” – Intanto la Russia è sempre più isolata: il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha abbandonato la riunione del Consiglio di Sicurezza Onu sull’Ucraina dopo aver accusato Kiev e i suoi alleati occidentali di “impunità” nel Donbass, ed è rimasto nella sala quasi solo per il tempo di pronunciare il suo discorso, lasciando un altro funzionario di Mosca per il resto dell’incontro. A far crescere le tensioni si aggiunge il monito lanciato da Putin secondo il quale la Russia userà “tutti i mezzi a sua disposizione” per difendersi da un Occidente che vuole “distruggerla”. In una riunione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha denunciato quelle che ha definito “le spericolate minacce nucleari russe”, accusando Putin di voler “fare a pezzi l’ordine mondiale”. Al che il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha risposto accusando a sua volta “gli Usa e i loro alleati” di essere parte del conflitto in Ucraina, che a suo dire “sta diventando uno Stato totalitario di tipo nazista”. Per poi abbandonare polemicamente la sala subito dopo il discorso. Sul fronte della diplomazia internazionale, la Cina sollecita la soluzione della crisi attraverso il dialogo, ed è pronta a svolgere un “ruolo costruttivo” per attenuare la gravità della situazione. “Sosteniamo sempre che la sovranità e l’integrità di tutti i Paesi debbano essere rispettate, così come scopi e principi della Carta dell’Onu, e le legittime preoccupazioni di tutti sulla sicurezza”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin.

Russi in fuga dalla mobilitazione – Intanto il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill esorta gli uomini della Federazione alla mobilitazione lanciata dal presidente Vladimir Putin, invitando i fedeli a “non avere paura della morte”. “Vai coraggiosamente a compiere il tuo dovere militare. E ricorda che se muori per il tuo Paese, sarai con Dio nel suo regno, gloria e vita eterna”, riporta in un tweet il media indipendente bielorusso Nexta. Paga invece l’aperta condanna al reclutamento voluto dal Cremlino il principale oppositore di Putin, Alexey Navalny, detenuto in Russia per motivi politici, che è stato mandato in cella di punizione per 12 giorni per essersi apertamente schierato durante un’udienza. Ma i russi continuano a lasciare il Paese per sfuggire all’arruolamento: una risposta che ha sollecitato una risposta del Cremlino, che ha ammesso come la prima reazione sia stata “isterica ed estremamente emotiva” perché “in effetti, c’era una certa mancanza di informazioni, che è anche comprensibile e spiegabile”. Ora però, ha aggiunto Peskov, ma ora “le informazioni non mancano”. Secondo una stima dell’organizzazione non governativa Guide to the Free World sarebbero circa 70mila gli uomini fuggiti dalla Russia o che stanno escogitando un piano di fuga. Bbc segnala lunghe code di cittadini russi al confine con la Georgia per entrare nel Paese – anche in bicicletta – mentre la Guardia di frontiera finlandese ha reso noto che quasi seimila russi sono arrivati in nel Paese ieri rispetto ai 5mila di mercoledì. Rispetto ai Paesi vicini alla Federazione, il traffico sul confine finlandese è limitato dal fatto che i russi hanno bisogno di un visto per entrare nel Paese. Ma, secondo il quotidiano finlandese Helsingin Sanomat, anche se a fuggire dalla Russia fossero centomila o più, sarebbe solo una piccola parte degli uomini sotto i quaranta anni nella Federazione: sono infatti circa 20 milioni gli uomini russi di età compresa tra i 20 ei 39 anni.