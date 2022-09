Siparietto calcistico durante lo Speciale del TgLa7 tra Enrico Mentana e Ignazio La Russa di Fratelli d’Italia. Il direttore del TgLa7 chiede al politico cosa ha pensato quando ha visto il saluto romano del fratello, Romano La Russa, durante i funerali di Alberto Stabilini, noto esponente dell’estrema destra milanese.

La Russa, tifoso nerazzurro come Mentana, la butta sul calcio, facendo riferimento alla partita Bologna-Inter, giocata lo scorso 27 aprile e conclusasi col risultato di 2 a 1 a seguito di un errore del portiere di riserva dell’Inter, Ionut Radu, ora passato in prestito alla Cremonese.

“Tu che sei un buon interista – rilancia il fondatore di FdI – che cosa hai pensato quando abbiamo fatto harakiri con il portiere di riserva? Era sicuramente colpa del portiere, ma sono quelle cose che Radu ha fatto una volta e magari non farà più nella sua vita. Ecco, ti ho risposto”.

“Quindi cedi tuo fratello alla Cremonese“, ironizza Mentana.

“Sì, perché lì sta giocando bene – replica La Russa – Ma se vuoi una risposta seria, te la do. Mio fratello, che è una delle persone più buone del mondo, non ha saputo frenare il suo desiderio di rispettare le volontà di quello che era suo cognato e il suo migliore amico“.

Mentana, inizialmente imbarazzato per il tema affrontato (un funerale), spiega poi ai telespettatori a digiuno di calcio chi sia Radu e perché per i tifosi interisti quell’errore del portiere sia considerato causa del mancato scudetto ai nerazzurri.

La Russa chiosa: “La differenza però è che noi di Fratelli d’Italia non abbiamo perso lo scudetto”.