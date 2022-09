Saluti romani e braccia alzate al funerale di Alberto Stabilini, noto esponente dell’estrema destra milanese e in passato membro del Fronte della gioventù, che si è tenuto nella mattina di lunedì 19 settembre. Presente alle celebrazioni anche l’assessore alla sicurezza di Regione Lombardia, Romano La Russa, che non si è sottratto al rituale fascista. In un video si vede il gruppo mentre urla il nome del defunto e la parola “presente!”, accompagnando il tutto da braccio destro alzato e teso. La Russa, esponente di Fratelli d’Italia, è fresco di nomina nella giunta di Regione Lombardia. Da qualche settimana ha sostituito alla stessa carica Riccardo De Corato che ha deciso di candidarsi in Parlamento.