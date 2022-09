Aurora Ramazzotti è tornata sui social. Dopo l’annuncio della gravidanza, in un video ironico e divertente (pubblicato sui suoi profili) che ha confermato le voci che si rincorrevano da mesi, la conduttrice ha voluto spiegare ai followers il motivo della sua lunga assenza dal web. Attraverso alcune Instagram stories, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha fugato ogni dubbio: “So che molta gente non lo direbbe perché pare che io sia ovunque. È stata una scelta consapevole da una parte e necessaria dall’altra perché avevo bisogno di capirci qualcosa di quello che sta succedendo in questo preciso momento”, ha spiegato. Non solo. “Nell’ultimo periodo, vi confesso che questo fatto di essere sempre diretta e trasparente stava diventando un’arma a doppio taglio – ha continuato –. Sto cercando di calibrare anche alla luce di quello che mi sta succedendo. E soprattutto sento un po’ un blocco comunicativo, qualunque cosa voglia dire mi sembra superflua”, ha concluso. Poi, però, ha rassicurato i proprio seguaci, chiedendo di pazientare un altro po’ prima di rivederla attiva sui social.