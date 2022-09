Belen Rodriguez ha festeggiato i suoi 38 anni con gli affetti più cari. Una cena a casa in compagnia dei figli Santiago e Luna Marì, la mamma Veronica Cozzani, la sorella Cecilia con il compagno Ignazio Moser e il fratello Jeremias con la fidanzata Deborah Togni. Dulcis in fundo, Stefano De Martino, amore tormentato e ritrovato, seduto a capotavola. La sera precedente, la modella aveva già celebrato la ricorrenza con gli amici, prima di trascorrere il 20 settembre in treno (con la figlia Luna Marì) a causa di alcuni impegni lavorativi. Casa, però, è sempre casa. E Rodriguez è stata accolta dai suoi familiari in un’atmosfera di festa. La showgirl, che ha indossato una coroncina da party sul capo, è stata ripresa dai cari davanti a una torta al cioccolato: dietro di lei il figlio Santiago. Jeremias e Veronica si sono presi cura di Luna Marì, protagonista dei loro video, mentre De Martino ha preferito non mostrarsi troppo, eccezion fatta per lo scatto di gruppo condiviso dalla suocera.

Per Belen, non sono mancate neanche le dediche social. Tra queste, il commovente messaggio della sorella Cecilia, che ha postato una loro foto da bambine: “Buon compleanno a un pezzo importante della mia vita, una donna che ha saputo occuparsi di me, che ha saputo farmi da mamma, ma soprattutto, ha saputo darmi gli strumenti necessari a prendere coraggio e decidere da sola per il mio destino. Che la vita ti sorrida sempre Regina, ti amo”. Anche Deborah Togni ha speso parole al miele per la modella: “Auguri alla cognata più pazza che abbia mai avuto”. La ciliegina sulla torta, poi, è stata opera di Stefano De Martino che, postando una foto della compagna in un campo di girasoli, ha scritto: “Tanti auguri Vita”.