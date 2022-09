“Il mondo mi critica, ma tu mi hai sempre capito”. Il principe Andrea aveva un rapporto speciale con la madre, la regina Elisabetta II: l’unica a capirlo e a difenderlo. E’ il senso dell’ultima lettera del principe alla monarca, Letta dopo la sua morte. “Cara mamma, madre, sua maestà, tre in uno”. Così il principe Andrea si rivolge a Elisabetta II nel suo ultimo tributo. Accompagnando queste parole con una foto: la regina che tiene braccio il principino neonato. Ne è passato di tempo.

Questa è la dichiarazione strappalacrime di Andrea: “Mamma, ricordo l’amore per un figlio”. E fa breccia nel cuore di tutti. Non solo fra i sudditi. Perché Andrea non è stato un buon esempio per la Casa Reale. Motivo per cui al duca di York non è stato permesso di indossare l’uniforme durante la cerimonia funebre della Regina. Non è più un working royal. E’ una conseguenza dello scandalo Epstein, dopo l’accordo extragiudiziale di febbraio per chiudere lo scandalo. Le accuse di aggressione sessuale di Virginia Giuffre. Non può oggi usare il titolo di Altezza Reale, ha confermato una fonte di corte. Ha indossato il tight e non l’uniforme ai funerali. E si è sentito umiliato. Ma ora ha fatto affiorare, nell’ennesima puntata di questo mondo regale in cui la quotidianità delle relazioni, gli errori e le conseguenze si mescolano alla fiaba del regno, la sua fragilità di semplice figlio. Sembra voler dire: la Regina madre era l’unica a capirmi davvero, lei era la mia mamma.

Nella lettera alla madre il principe Andrea dice che è stato un “onore e privilegio” servirla. “Ho trovato la tua conoscenza e saggezza infinite, senza confini o contenimento. Mi mancheranno le tue intuizioni, i tuoi consigli e il tuo umorismo”, confessa. La dichiarazione struggente, è stata diffusa da un consulente per le pubbliche relazioni del duca di York durante lo scandalo Epstein. E’ una dimostrazione di amore filiale. Ma nasconde anche la volontà di recuperare credibilità pubblica. Conclude il principe Andrea: “Mentre il nostro libro di esperienze si chiude, se ne apre un altro, e io ti terrò per sempre vicino al mio cuore con il mio amore e la mia gratitudine più profondi”. Quale sarà il prossimo capitolo di questa appassionante opera che continua sotto i riflettori del mondo? Con una morale. Le conseguenze dei comportamenti vanno accettate. Parola di madre, più che di Regina.