“Ho chiuso coi social dopo le minacce a me e a mio figlio”. In attesa ti tornare a condurre Striscia la Notizia in coppia col sodale Ezio Greggio, Enzo Iacchetti si è raccontato in una lunga intervista a Specchio de La Stampa e uno dei passaggi centrali è quello sul rapporto controverso con i social network, da cui si è disiscritto a causa dei troppi messaggi aggressivi e degli insulti che ha ricevuto in passato. E, a causa dei quali, ha iniziato una battaglia legale che però sta dando i suoi risultati. Una piccola “rivincita” con un risvolto benefico.

Enzo Iacchetti e le minacce ricevute sui social – “Dopo anni, da Facebook mi sono tolto, su Tik Tok c’è Berlusconi quindi basta e avanza, sono su Instagram perché “Striscia la notizia” percorre anche un binario social”, rivela (con un’immancabile punta di ironia) Enzo Iacchetti, 70 anni compiuti lo scorso agosto. Ma cosa c’è dietro questa decisione così drastica? Gli insulti e persino le minacce. “Mi sono scocciato di rispondere alle migliaia di persone che scrivevano ti spacco la faccia, dimmi dove abiti, uccido tuo figlio. Me ne dicevano di tutti i colori, persino che facevo scommesse clandestine, che ero un debosciato, che ero morto”, racconta l’attore e conduttore. Che poi aggiunge altri dettagli: “Io rispondevo a tutti, io personalmente. Il mio medico mi ha detto: lascia stare. Mi sono spazientito, e mi sono messo a querelare. Ci sono svariate cause in corso, le sto vincendo tutte, e i soldi vanno in beneficenza”.

Il rapporto speciale con Ezio Greggio – Nell’intervista a Specchio c’è spazio anche per raccontare il rapporto speciale con l’amico e collega Ezio Greggio, con cui forma una delle coppie comiche più riuscite del piccolo schermo. Striscia la Notizia sta per ricominciare – dietro il bancone, da lunedì 26 settembre sono attesi al debutto Luca Argentero e Alessandro Siani – ma per rivedere Greggio e Iacchetti toccherà aspettare il 12 dicembre. “Greggio è un compagno di classe. È un burlone, fa gli scherzi. Io ho un carattere un po’ diverso. E abbocco ancora”, ammette “Enzino”. Che parla dell’eterna diatriba calcistica che li divide. “Poi questa storia di Juve e Inter. Lui mi massacra spesso. Perché quando siamo in onda, se c’è Juve-Inter, vince la Juve, e allora mi fa un mazzo così. Quando non siamo in onda vince l’Inter e non posso mandargli altro che un messaggino. Lavorare con lui è un piacere”.