È il London Ambulance Service a rendere noti i dati: centinaia di malori e 42 ricoveri in ospedale. Questo il bilancio di quanto accaduto nei giorni di code interminabili davanti a Westminster Hall, Londra. Tutti riuniti ad attendere il proprio turno per arrivare davanti al feretro della Regina Elisabetta II, file composte e sempre più gremite, tanto che è stato necessario chiuderle. Nel dettaglio, delle oltre 400 persone che hanno accusato un malore, a 290 è bastato rifocillarsi per tornare in forze (e in fila). Altre 140 persone sono state curate sul posto mentre 42 sono state trasportate in ospedale. Il motivo più frequente del ricovero? Trauma cranico. Com’è possibile? A causa di uno svenimento diverse persone sono cadute e hanno sbattuto la testa. Ora la fila è stata chiusa, definitivamante. Parte oggi il lungo e ultimo viaggio dell’amatissima regina, Elisabetta II.