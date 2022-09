Mettersi a nudo, mostrando le proprie fragilità, è davvero difficile. Lo è ancora di più quando lo si fa pubblicamente e su un social network, dove, se sei un personaggio noto, ti leggono migliaia di persone. A volte, però, questa scelta rappresenta una sorta di liberazione dopo un periodo buio della propria vita. È quanto accaduto ad Alessandro Onnis, inviato del programma di ItaliaUno Le Iene che sul suo profilo Instagram a cuore aperto il momento difficile che si è lasciato alle spalle. Proprio nell’ultimo post parla liberamente di questo periodo particolare della propria vita. Insieme al post pubblica alcune foto in cui si mette a confronto per mostrare il radicale cambiamento che anche il suo volto ha subito. “Non sono sicuro di poter affermare che la persona della prima foto sia la stessa della terza, ma sicuramente sì, sono io – scrive su Instagram – Mi sono trovato spalle al muro e con un macigno che non ero più in grado di levarmi di dosso, ho creduto che me la sarei cavata da solo e che tutto sarebbe passato, ma i pensieri nella testa a volte fanno dei giri pazzeschi e diventano davvero troppi o troppo grandi“. Alessandro Onnis si è salvato chiedendo una mano a chi li era vicino: “Spesso tendere una mano in cerca di aiuto ci sembra una sconfitta, ma il rischio nel non farlo è smettere di giocare, di esistere e stavo perdendo me stesso. Se stai vivendo un momento difficile – continua Onnis – e quel macigno sta diventando troppo grande, non avere paura a tendere la mano, la tua vita può essere meravigliosa”. Non si conoscono le cause di questo malessere, si apprende solo ora che il peggio è passato. Questa sofferenza gli ha permesso di poter ritornare ad apprezzare le cose semplici e belle della propria vita. La gioia di questa rinascita è motivo di sollievo e di condivisione, con la famiglia prima di tutto. Infatti, proprio il 2 settembre, l’inviato del programma cult di Italia 1, prima di lasciare la sua Sardegna per rientrare a Milano, ha scritto: “Quest’anno andar via fa male più del solito. Sono cambiate tante cose, è come se fossi finalmente riuscito a riconnettermi alla mia terra, alle persone della mia vita con trasparenza, a cuore aperto. Ho ritrovato affetti smarriti, amici di sempre e ne ho incontrati di nuovi”.