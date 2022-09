La storia inizia con una chat, uno dei modi più ‘soliti’ con il quale vengono fatte le truffe online. Un 60enne senese, racconta La Nazione, crede di essere entrato in contatto con Keanu Reeves. I due conversano e dopo qualche giorno, il finto Reeves dice all’uomo di avergli mandato un regalo dagli Stati Uniti. Dopo qualche dubbio, il 60enne accetta di riceverlo ed è lì che il l’attore fake invia un link per il pagamento delle tasse doganali. Le richieste partono da mille euro e poi vanno via via aumentando. Totale, 19.500 euro in un mese. I truffatori trovano anche il modo per tergiversare, tenendo relativamente tranquillo l’uomo: fanno intervenire un finto avvocato che promette l’avvio di una pratica per sbloccare il dono. Ora l’uomo ha sporto denuncia contro ignoti e insieme alla Federconsumatori cerca di recuperare i quasi 20 mila euro.