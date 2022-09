Halle Bailey o Halle Berry? Galeotta fu la Sirenetta Disney di nuova produzione che sarà di origine afroamericana. La protagonista della megaproduzione live action è stata quindi decisa. Nella parte di Ariel vedremo quindi Halle Bailey, la 21enne cantante della Georgia che imparando a suonare la chitarra dai tutorial di Youtube è diventata famosa assieme alla sorella componendo il duo Chloe + Halle e poi la sit com Grown-ish. Talmente celebre che, appunto, sarà interprete per il film Disney, nonché protagonista del remake de Il colore viola di Spielberg. Solo che colpa della lingua americana che mastica sillabe e suoni come chewing-gum la Bailey è stata confusa con la più matura e riconosciuta Halle Berry, oggi 56enne ma che tra gli anni ’90 e il primo decennio del duemila fu star di prima fascia ad Hollywood (ricordiamo anche solo l’iconica uscita dall’acqua in bikini arancione nello 007 Die another day con Brosnan).

Insomma, ad un certo punto la sovrapposizione dei due nomi e il tam tam un po’ cieco ha fatto andare in tilt i social, ma anche giornali italiani, che hanno confuso con tanto di foto le due attrici. Così l’interprete di Catwoman e Gothika ha dovuto registrare parecchi commenti in cui le si diceva di essere troppo vecchia per interpretare Ariel. Una toppa, spiritosissima, a quel punto l’ha messa direttamente la Berry che rispondendo a un tweet di un suo fan entusiasta (“non vedo l’ora di vederti sirenetta”) ha scritto: “Hai sbagliato Halle lol, anche io non vedo l’ora di vedere il film”). La Bailey infine ha raccolto l’assist delle Berry e ha risposto: “La tua approvazione significa molto per me”.