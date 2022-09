Francesco Totti, Ilary Blasi e Fabrizio Corona. Non serve essere degli appassionati di gossip per sapere chi sono. Ma Alessio La Padula, invece, chi è? E cosa c’entra con loro? Facciamo un passo indietro. Dopo l’inaspettata intervista del Pupone al Corriere (“È stato uno shock, ecco cosa ho trovato sul telefono di Ilary”), l’ex re dei paparazzi ha rotto il silenzio rivelando che presto avrebbe raccontato tutta la verità. La sua, ovviamente. “Caro Pupone e cara Caciottara, è arrivato il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete cominciato voi”, le parole di Corona via social. Primo ‘scoop’ lo screenshot di una ‘richiesta di messaggio’ da parte di Francesco Totti. Oscurando il testo in questione, Fabrizio Corona ha fatto quindi intendere che l’ex capitano giallorosso volesse contattarlo. Cosa è accaduto dopo? I due si sono sentiti? Visti? In seguito lo scatto di una ragazza, con il volto coperto, e la didascalia: “1. Martina”. Chi sarebbe? Una delle presunte amanti di Totti? Impossibile saperlo. Quello che è certo, invece, è che il profilo Instagram di Fabrizio Corona non è più attivo (c’è da strapparsi i capelli). Discorso diverso per Alessio La Padula, che proprio tramite social si è scagliato contro l’ex re dei paparazzi. Il motivo? Avrebbe ritirato fuori il suo nome come presunto amante della conduttrice 41enne. Ieri 13 settembre, il ballerino di Amici e di Star in the Star (programma condotto da Blasi nel 2021) ha sbottato e ha detto: “Fabrizio Corona, io ti voglio chiedere: ma perché a 50 anni fai ancora queste cose? Perché non vai a lavorare come la gente umile? Perché tanto il tuo momento up è finito, non c’è più. Rassegnati. Trovati un lavoro e non rompere il ca**o alla gente che non c’entra niente con le tue cose da bimbimin**a”. Infine il danzatore 26enne ha concluso: “Non riesco nemmeno a taggarti… suppongo che Instagram ti abbia eliminato il profilo“.