Ha preso un canguro come animale domestico e la scelta si è rivelata fatale. Il 77enne Peter Eades è stato aggredito e ucciso dall’animale. A trovare il corpo un parente della vittima. Siamo a Redmond, Australia e la notizia la dà la Bbc. In terra australiana ci sono circa 50 milioni di canguri e gli attacchi non sono insoliti anche se raramente si rivelano mortali. Si tratta di animali che possono raggiungere i 90 kg di peso e il 2 metri di altezza. Una volta arrivati i casa di Eades, i paramedici hanno avuto non poche difficoltà a intervenire perché il canguro sbarrava loro la strada: i carabinieri hanno dovuto uccidere l’animale. “Il problema con i canguri e le persone è che siamo entrambi animali eretti, stiamo in piedi e una posizione come quella può essere vista come una sfida per il canguro maschio. Non distinguono i loro simili dagli esseri umani e, se ci si trova davanti un maschio adulto che si sente minacciato, può essere pericoloso”, ha spiegato Graeme Coulson, esperto del comportamento dei canguri all’Australian Broadcasting Corporation.