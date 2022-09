C’è grande preoccupazione tra i fan di Cara Delevingne, la supermodella e attrice nata a Londra 30 anni fa e che sta attraversando un terribile momento. Come riportato dal Sun, lo scorso 5 settembre, Delevingne è stata ripresa in un video visibilmente confusa. Nella clip diventata virale, la ragazza si trova all’aeroporto Van Nuys di Los Angeles e sta male. Ha i capelli arruffati, barcolla, fuma e fa cadere il proprio telefono più volte a terra. Il tutto sarebbe avvenuto poco dopo che l’attrice è stata fatta scendere dall’aereo privato del cantante e produttore Jay-Z. Il motivo? Era arrivata con due ore di ritardo, presentandosi “senza scarpe, con calzini sporchi e un comportamento irregolare”.

Il Daily Mail, citando delle fonti anonime, ha riportato che la star di Suicide Squad “sembrava incapace di controllare i movimenti del corpo“. Un caro amico ha detto al Sun: “Siamo tutti incredibilmente preoccupati. La situazione è in crescendo da qualche settimana e la famiglia di Cara è interessata. Si parla di attivare un qualche tipo di intervento e assicurarsi che Cara ottenga l’aiuto di cui potrebbe aver bisogno”. Non solo. Già precedentemente, al Festival Burning Man, pare che Cara abbia a malapena mangiato e che non si sia lavata per giorni. Una situazione delicata e molto difficile, per la quale i numerosi fan (42.6 milioni su Instagram) chiedono di intervenire. “Povera donna”, “C’è qualcuno che se ne prende cura o aspettiamo un’altra Amy Winehouse?“, “È in un altro Pianeta, i soldi non fanno la felicità”, sono alcuni dei commenti su TikTok.

Secondo Fanpage, nel 2020 Cara Delevingne è stata la modella più pagata nel Regno Unito. Di che cifra parliamo? 15.7 milioni di sterline. E questo nonostante si fosse già ritirata da qualche anno dalle passerelle “a causa delle pressioni del settore”. A pesare, sicuramente, oltre alla droga e alla depressione, anche la situazione familiare. Sua madre Pandora, 63 anni, è diventata dipendente dall’eroina quando aveva solamente 20 anni. Ma ora c’è Cara a cui pensare. La speranza è che la bellissima attrice, che soffre del deficit di attenzione e iperattività, non rimanga sola e riesca a ritrovare la salute e la serenità.