“Agghiacciante”, “uno dei video più imbarazzanti, vergognosi e fuori luogo mai visti”. Il web è unanime nel condannare il video diventato virale in queste ore sui social in cui vengono offese le persone diversamente abili e che ritrae, secondo quanto viene riferito Angelica Benevieri, attuale fidanzata di Manuel Bortuzzo, l’ex nuotatore rimasto paralizzato dopo esser stato vittima di una sparatoria nel 2019. Ma andiamo con ordine. Nel filmato in questione si vede una ragazza, riconosciuta appunto in Angelica Benevieri, entrare in un bagno, accorgersi che è quello riservato alle persone diversamente abili e quindi uscirne imitando ignobilmente una persona con difficoltà motorie.

Il video è stato pubblicato su TikTok ma al momento sul profilo della ragazza non ce ne è traccia: secondo quanto riferisce il Corriere, sembra che sia stato girato qualche tempo fa, quindi potrebbe esser stato rimosso nel frattempo. In ogni caso, attualmente è stato ripreso e circola su tutti i social, accompagnato da commenti indignati, con molti utenti che fanno riferimento anche al suo legame con Manuel Bortuzzo. Il nuotatore, intanto, ha pubblicato nelle sue Storie di Instagram uno scatto in cui si bacia con la fidanzata e fa il dito medio, cosa che è stata letta come una risposta alle polemiche.