Regina Elisabetta morta, cinque canzoni su di lei: dai Beatles agli Smiths (ascolta)

La Regina Elisabetta è morta. Una frase carica di tristezza che diventa iconica perché non avremmo mai pensato di leggerla, scriverla o pronunciarla. Dava la sensazione che ci sarebbe stata per sempre, contro ogni logica. Da tutto il mondo le stanno rendendo omaggio. E così è stato anche quando era in vita, a cominciare dalla musica. Ecco alcuni brani su di lei: dichiarazioni d’amore, ma anche proteste anti monarchiche. D’altronde, era abituata a tutte e due.

Her Majesty – The Beatles (Abbey Road)

Pochi secondi di dolcezza.