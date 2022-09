Vagava da solo nei pressi di Ponte d’Oddi, completamente nudo, il bambino di 7 anni ritrovato da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni di Perugia. Sono stati gli stessi cittadini residenti nella zona nord del capoluogo umbro a segnalare il minore al 112. All’arrivo dei sanitari il bambino, che già era stato rivestito da qualche passante, era in buone condizioni, seppur visibilmente scosso.

Dagli accertamenti è emerso che la custodia del minore, affetto da autismo, era stata lasciata per alcune ore dai genitori a un parente. In un momento di distrazione il bambino è riuscito ad aprire la porta di casa e allontanarsi. La situazione è stata segnalata ai servizi sociali e all’Autorità giudiziaria di Perugia per ulteriori provvedimenti.