Solo ieri, 6 settembre, gli appassionati di cronaca rosa erano rimasti piuttosto interdetti leggendo la notizia di Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo sotto lo stesso tetto. Precisamente quello della ‘casetta’ in zona Eur, a Roma. Adesso, alcune foto della nota conduttrice hanno aggiunto nuova carne al fuoco. Sì perché Ilary, 41 anni, nella stessa giornata di ieri ha pubblicato tre scatti che stanno facendo parlare. Il primo di fronte ad uno specchio, il secondo invece è un selfie con tanto di occhiolino e indice e medio che fanno una V. Come vittoria? Come vendetta? Ma torniamo al punto. Il dettaglio particolare è uno: la geolocalizzazione. La conduttrice ha infatti taggato l’Hotel de Russie, il lussuosissimo albergo romano situato in Via del Babuino, in pieno centro. Dunque perché alloggiare in hotel? Si potrebbe ipotizzare per lavoro, magari per uno shooting fotografico oppure il motivo ha a che fare con la sua vita privata? Non vive più con l’ex capitano giallorosso? Impossibile saperlo. Come è impossibile sapere se sia vero o meno che Ilary sta pensando di trasferirsi a Milano con Isabel, la terzogenita della coppia (prima di lei sono nati Chanel e Cristian). In quel caso, assicura il Corriere, “Francesco Totti si opporrebbe con tutte le forze“. Intanto il settimanale di gossip Chi ha paparazzato Ilary mentre accompagnava la bimba per il suo primo giorno di scuola elementare. Un momento importante, per il quale l’ex letterina ha scelto di indossare un look casual e comodo. Quando è tornata a prenderla, invece, ecco un dettaglio che non sarà passato inosservato a chi ama la moda e gli accessori. Parliamo infatti della borsa Dior modello Diorcamp il cui costo, come riportato da Today, si aggirerebbe intorno ai 3.400 euro. Nulla in confronto a quella borsa costosissima che Ilary indossò circa un anno fa.