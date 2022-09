“E’ importantissimo votare il Pd perché è un momento storico complicato. Poi non solo per arginare l’alternativa grave, ma per costruire un nuovo progetto d’Italia”, dice uno dei giovani militanti del Pd al comizio a Roma che si è svolto in Piazza Santi Apostoli. “Votare Pd per l’Europa e gli equilibri politici europei che dipendono da questo voto” o ancora “Pd partito che ha una storia ed è vicino alle persone”.