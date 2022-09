A uno stile di vita spartano con ben pochi comfort era già abituato, avendo preso parte nel 2018 a L’Isola dei Famosi, ma ora per Franco Terlizzi si potrebbero aprire scenari ancora più ostici. L’ex “naufrago” è stato infatti arrestato insieme ad altre 12 persone nell’ambito del blitz che ha sgominato la cosca della ‘ndrangheta facente capo a Davide Flachi – il figlio dello storico boss della Comasina Giuseppe ‘Pepè’ Flachi, morto lo scorso gennaio – di cui Terlizzi, secondo le accuse, sarebbe un prestanome. Un’operazione coordinata dalla Dda milanese che ha portato anche al sequestro di due attività imprenditoriali e mitragliatori da guerra e, al tempo stesso, ha riacceso i riflettori su Franco Terlizzi.

Nato a Bitonto (Bari) nel 1962, Terlizzi è un ex pugile professionista. La sua infanzia non è stata delle più semplici, come aveva dichiarato sulle spiagge dell’Honduras quando era concorrente del reality di Canale 5. Una situazione da lui stesso definita “burrascosa”: suo papà era andato via di casa lasciando la moglie in difficoltà, e tra padre e figlio i rapporti non erano mai stati buoni. Ai tempi de L’Isola dei Famosi, aveva spiegato che non parlava da 20 anni con il genitore, e aveva espresso il desiderio di trovarsi un giorno faccia a faccia con lui per un confronto.

Ancora di salvezza per Terlizzi è stato il pugilato, sport che gli ha dato non poche soddisfazioni: è infatti diventato pugile professionista nella categoria dei pesi massimi leggeri. Una volta conclusa la propria carriera sportiva Franco Terlizzi, che nel frattempo si era trasferito a Milano, ha iniziato a lavorare come personal trainer dei vip. All’ombra della Madonnina è stato anche pr dell’Hollywood, una delle discoteche più famose della città.

Dalle luci del club di corso Como a quelle della ribalta il passo è stato piuttosto breve: nel 2018, vincendo lo spin-off Saranno isolani, Terlizzi è approdato in Honduras nel reality di sopravvivenza di Canale 5. Era tra i beniamini del pubblico per la sua genuinità, ma non mancavano i confronti (anche piuttosto accesi) con alcuni compagni d’avventura. In seguito a problemi di salute si è visto costretto ad abbandonare il gioco, e da quel momento è iniziata per lui una serie di ospitate televisive nei programmi Mediaset. Nel 2019 è ancora in tv, poiché il figlio Michael entra a far parte del cast del Grande Fratello. Nel salotto domenicale di Barbara d’Urso, Domenica Live, in lacrime, Franco Terlizzi parla della malattia del figliolo: una malformazione che non gli permette di ruotare regolarmente il braccio. Caratteristica, questa, che ha scatenato in Michael una serie di insicurezze. “Mio figlio è nato nel 1986, l’anno del disastro di Chernobyl” ha spiegato a Domenica Live, lasciando intuire che probabilmente quella tragedia potrebbe aver influito sulla salute di Michael. Sposato con Ketty, Franco Terlizzi ha anche un’altra figlia di nome Camilla. Ora il suo nome torna a riempire le pagine dei rotocalchi. Questa volta, però, i fatti che lo riguardano sono di tutt’altra natura.