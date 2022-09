È uscito di casa la sera di venerdì 2 settembre senza cellulare. Da allora Ivan Dragicevic non si è più visto in giro e non è rientrato a casa, ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore (Vicenza), dove vive con la madre. A dare l’allarme e a segnalare la scomparsa del figlio ai carabinieri di Valdagno è stata proprio la donna, molto preoccupata e in apprensione. Dragicevic, 39enne senza lavoro ma con una grande passione per la musica e diplomato in chitarra classica al conservatorio di Aleksinac (città serba dove è cresciuto), è componente, in Italia, di una piccola band con alcuni fan al seguito. A detta dei parenti, l’allontanamento di Ivan sarebbe inspiegabile: non c’erano stati, infatti, dissidi o circostanze che potessero spingerlo a scappare.

Un altro, inquietante rebus da risolvere? L’uomo non sarebbe mai mancato a un proprio concerto. Chitarrista degli ‘Ethereal Lus’, Dragicevic si sarebbe dovuto esibire la scorsa domenica, insieme alla band, alla Festa di Santa Libera a Malo. Una performance annullata proprio a causa della sua assenza. A seguito della scomparsa, i carabinieri hanno attivato i protocolli previsti e comunicato l’accaduto alla Prefettura di Vicenza, che provvederà alle indagini. Secondo quanto si apprende, quattro anni fa Dragicevic aveva deciso di lasciare la Serbia per raggiungere la madre in Italia. Nella sua presentazione social, il 39enne aveva speso parole al miele per i componenti della sua band: “I ragazzi mi hanno subito accolto benissimo e con amicizia, anche la mia comunità è orgogliosa che io, un musicista serbo, faccia parte di una band italiana e io sono onorato di rappresentare la mia nazione in Italia attraverso la musica”.