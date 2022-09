Buon sangue non mente. E anche il figlio di Elon Musk, che ha da poco compiuto due anni, ha una grande passione per lo spazio e per i razzi. A raccontare alcuni aneddoti sulle abitudini di X Æ A-12 (nome del bimbo) è stata la madre Grimes su Twitter. “Questo razzo del ca**o è troppo pesante”, avrebbe sottolineato il piccolo dopo aver capito che il suo giocattolo non sarebbe decollato. Al suggerimento di un utente, che ha scherzosamente consigliato alla cantante canadese di comprare un razzo nuovo al bambino, lei ha replicato sconsolata: “Li ha distrutti tutti perché non si rende conto che non sono reali. Cerca di emulare un vero razzo, poi mi accusa di inganno per avergli dato dei razzi falsi e diventa inconsolabile”.

“fuckin rocket is too fuckin heavy”- my 2 ur old son after his toy rocket failed to reach orbit ???? — ???????????????????????? (@Grimezsz) September 1, 2022