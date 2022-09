“Questa è stata l’estate della scoperta di sé – trovare nuovi hobby, uscire dalla mia zona di comfort e rimanere attiva. Il mio dolore può essere paralizzante ma sto imparando a conviverci. Il dolore è la forma più profonda e pura di amore. Spero che anche in questo trovi conforto”. Così, in un post condiviso su Instagram, Emma Heming, moglie della star di Hollywood Bruce Willis, ha rivelato come affronti la malattia del compagno. Dopo la diagnosi di afasia (resa nota lo scorso marzo), una malattia che può influire sulle capacità comunicative e per la quale non esiste una terapia risolutiva, l’attore ha dovuto abbandonare il cinema. Tra giardinaggio, allenamenti, lavoretti in casa e tempo trascorso in compagnia delle figlie Mabel ed Evelyn, Heming, modella 44enne, ha cercato di trasferire il dolore nella bellezza della vita quotidiana. “Ho messo i bisogni della mia famiglia al di sopra dei miei, cosa che ho scoperto non fa di me un’eroina. Le cure per tutti gli altri all’interno della mia famiglia hanno avuto un impatto sulla mia salute mentale e sulla salute generale”, aveva dichiarato in un’intervista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)