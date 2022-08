Spettacolare e inedito intervento dei vigili del fuoco su un altopiano dell’Alta Irpinia destinato al pascolo. Una mucca è finita in un pozzo profondo quindici metri. La richiesta di aiuto da parte dell’allevatore è stata raccolta dai caschi rossi del distaccamento di Montella (Avellino), una cui squadra è intervenuta in località Bagno della Regina, dove si è verificato l’incidente. Dopo molte ore di lavoro e grazie a uno speciale argano inviato dal Comando provinciale di Avellino, il bovino, dal peso di cinque quintali, è stato imbracato e riportato in superficie sano e salvo. Dopo essersi assicurati sulle sue condizioni e averlo ripulito dal fango, l’animale è tornato al pascolo