Continua il fenomeno di minori alla guida di barche e motoscafo. A denunciare altri video apparsi sui social, anche questa volta, è il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che pubblica le immagini, oscurate, di bambine e bambini alla guida di motoscafi “tra rolex, ostriche e champagne”. “Genitori irresponsabili che mettono in pericolo la vita dei loro stessi figli e li educano all’illegalità e a valori falsi e corrotti”, commenta Borrelli che per primo ha lanciato l’allarme sul fenomeno. “Siamo sempre più convinti che a questi genitori siano pessimi educatori per i figli. Per salvare questi bambini dalla diseducazione e dall’illegalità bisogna intervenire. Chi mette alla guida di imbarcazioni minorenni, magari in un lusso senza freni, smodato e sfacciato, non soltanto mette in pericolo la propria famiglia e gli altri ma educa i propri figli a non rispettare le regole, a fregarsene di tutto e li indirizza verso falsi e corrotti valori – ha aggiunto – Le istituzioni devono assolutamente fermare questo fenomeno”.