Incidenti, vandalismo, risse e feriti al carnevale di Nothing hill a Londra, dove dopo due anni di stop in questi giorni si sono riversate migliaia di persone per festeggiare in strada. Sono tanti i video della manifestazione postati sui social. In alcuni di questi si vedono decine di persone che si arrampicano su una pensilina dell’autobus e iniziano a ballare. La struttura però non regge il peso e poco dopo crolla sulle persone che si trovavano sotto