L’ultimo Slam della stagione è pronto per partire: lo Us Open 2022 si annuncia ricco di sorprese e alla vigilia del torneo non esiste un vero e proprio favorito, complice anche l’assenza forzata di Novak Djokovic. L’occasione potrebbe essere ghiotta per gli italiani che sono alla caccia dei punti per accedere alle Atp Finals di Torino. Nella prima giornata per l’Italia scende in campo una delle carte importanti: Matteo Berrettini. Il romano, reduce da due eliminazioni consecutive al primo turno a Montreal e a Cincinnati, è in cerca di riscatto. Il numero 2 azzurro nel primo turno affronta il lucky loser Nicolas Jarry, dopo che il suo iniziale avversario Hugo Dellien si è ritirato. La partita è in programma come secondo match del campo 17 dopo Kamilla Rakhimova – Caroline Garcia il cui incontro inizia alle 17.

Berrettini, però, non è l’unico italiano in campo oggi. Al maschile gioca anche Lorenzo Sonego. Il torinese sfida Jordan Thompson sul campo 11 come ultima partita di giornata, perciò potrebbe giocare intorno alle 23. A precedere questo incontro ci sarà la numero 1 azzurra al femminile Martina Trevisan. La fiorentina, testa di serie numero 27, gioca con la russa Evgeniya Rodina. Infine, protagonista della serata italiana è anche Camila Giorgi, dalla quale ci si attende un torneo di rilievo sulla sua superficie prediletta. La marchigiana debutta contro l’ungherese Anna Bondar sul campo 6, subito dopo la prima partita delle 17 tra Zhizhen Zhang e Tim Van Rijthoven.

Lo Us Open è visibile in diretta tv su Eurosport (1 o 2 a seconda della programmazione) e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN.