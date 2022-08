La seconda giornata dello Us Open vede scendere in campo sei italiani. Le attenzioni sono rivolte, in particolare, verso Jannik Sinner. L’altoatesino vuole riscattare le uscite di scena premature a Montreal e Cincinnati e sfruttare al meglio la superficie che gli ha consegnato cinque dei sei titoli in carriera. Il numero 1 azzurro nel primo turno affronta il tedesco Daniel Altmaier: la partita è in programma al Louis Armstrong Stadium e dovrebbe giocarsi attorno alle 19.30, fermo restando la puntualità degli scontri precedenti.

Sinner non è l’unico under 21 italiano a scendere in campo, assieme a lui c’è Lorenzo Musetti. Il toscano, testa di serie numero 26, sfida David Goffin in un match tutt’altro che banale visto che il belga è un ex top ten. L’incontro si disputa sul campo 12 e dovrebbe prendere il via alle 20:15. L’ultimo uomo italiano impegnato nella giornata odierna è Fabio Fognini. Il sanremese viene da un momento difficile in cui ha perso diverse posizioni nel ranking mondiale e attualmente si trova al 60esimo posto. L’ex vincitore del Master 1000 di Monte Carlo affronta il russo Aslan Karatsev sul campo 13 con inizio previsto per le 21.30.

In campo femminile, Jasmine Paolini è chiamata alla proibitiva sfida con la numero 1 del tabellone, la polacca Iga Swiatek. La tennista toscana apre il programma al Louis Armstrong Stadium, alle 17. Sul campo 15, invece, gioca Elisabetta Cocciaretto contro la bielorussa Aljaksandra Sasnovič. Il match dovrebbe cominciare alle 19. Infine Lucia Bronzetti sul campo 10 sfida l’americana Lauren Davis con inizio previsto per le 20:15. Lo Us Open è visibile in diretta tv su Eurosport (1 o 2 a seconda della programmazione) e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN.

Gli italiani nella prima giornata

Nel frattempo lunedì 29 agosto si è giocata la prima giornata che ha visto impegnati quattro italiani. Per gli azzurri il bilancio è di due vittorie e due sconfitte. Il risultato più rilevante è il ritorno al successo di Matteo Berrettini dopo il doppio passo falso di Montreal e Cincinnati. Il tennista romano ha avuto vita facile del cileno Nicolas Jarry imponendosi 6-2 6-3 6-3 e ora affronterà il francese Hugo Grenier nel secondo turno. Bene anche Camila Giorgi che ha trionfato in rimonta su Anna Bondar. L’ungherese era avanti di un set e un break nel secondo, ma poi la marchigiana è salita in cattedra vincendo otto game consecutivi e chiudendo i conti nel terzo con il punteggio finale di 4-6 6-3 6-1. Sconfitta amara, invece, per Lorenzo Sonego. Il torinese è stato protagonista di una prima ora eccezionale vincendo agevolmente i primi due set, ma poi si è spento subendo la rimonta di Jordan Thompson che si è aggiudicato l’incontro per 2-6 1-6 6-2 6-4 6-4. È uscita di scena prematuramente anche la numero 1 italiana Martina Trevisan. La fiorentina è stata superata in due set 7-5 6-1 dalla russa Evgenija Rodina.