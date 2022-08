Musica a tutto volume vicino ai campi dello Us Open. Durante le qualificazioni alcuni giocatori si sono lamentati per via delle condizioni di gioco. Tra questi c’è anche Franco Agamenone che sui propri social ha postato un video della sua ultima partita in cui si sente che, accanto ai campi, era in corso una festa con musica ad alto volume. Il rumore era presente anche durante gli scambi, momento nel quale i giocatori esigono il silenzio per trovare la giusta concentrazione.

“È un torneo di tennis o un concerto? Così si è giocato l’accesso al tabellone principale dello Us Open”, ha scritto il tennista italo-argentino in un tweet. “Patetico” ha aggiunto in un successivo tweet in risposta a un utente che sottolineava le sue difficili condizioni di gioco. L’azzurro non prenderà parte all’ultimo Slam della stagione in quanto nel match incriminato è stato sconfitto dallo svizzero Alexander Ritschard per 2-6, 6-2, 4-6. “Un’altra dimostrazione che, eccetto per un paio di giocatori, a questo business non gliene frega niente di noi”, ha concluso Agamenone.