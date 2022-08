Chissà se il 2022 sarà ricordato come la prima di una serie di annate estremamente siccitose oppure stagioni irregolari si alterneranno di qui in avanti. “Mai visto niente del genere”, dice il presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella. Si stima una produzione in calo di circa il 10% e si rincorrono titoli che parlano di allarme ed emergenza. Sono passati 25 anni dal protocollo di Kyoto e tanti di più dai primi studi sul riscaldamento globale, e siamo ora a interrogarci su soluzioni puntuali in mezzo a crisi annunciate che dureranno decenni, di cui abbiamo responsabilità.

E perché non proprio il vino a guidare un cambiamento netto in agricoltura? È la domanda che arriva dal sito JancisRobinson.com (Jancis Robinson è una delle principali giornaliste e critiche di vino al mondo, dirige il sito citato e scrive sul Financial Times), in una riflessione del produttore Dudley Brown, che Robinson stessa introduce come “un pezzo fondamentale. Forse l’articolo più impegnativo e d’indagine che ho letto finora sulla sostenibilità nell’industria del vino”, Over the rainbow – sustainability and farming systems. L’articolo introduce i diversi approcci alla viticoltura (conventional, organic, biodynamic and regenerative), per poi analizzare perché potrebbe essere proprio il settore vinicolo a trainare, gradualmente e pragmaticamente, la transizione verso una sostenibilità reale e non di facciata.

“Al riscaldamento del clima si risponde lavorando sul singolo particolare (il gene, il portainnesto ecc.) distogliendo lo sguardo dall’ecosistema nel suo complesso, dalla visione complessiva di questa natura sempre più ibrida e spacciata”, scrive Corrado Dottori nel libro bellissimo Come vignaioli alla fine dell’estate. L’ecologia vista da una vigna, per l’editore Derive e Approdi. Al di là dei sovesci e del cover crop per mantenere l’umidità nel suolo, della maggiore resistenza e memoria delle vigne vecchie, della sostituzione dei varietali o dello spostamento in alto dei vigneti, dell’irrigazione necessaria (ma con quale acqua?) e dei portainnesti più idonei, la domanda è: per quanto ancora si potrà andare avanti adattandosi e tamponando anziché prendere atto che, così come è oggi, l’agricoltura (soltanto l’agricoltura?) non è sostenibile, le bottiglie più leggere non bastano, ed è necessario sviluppare – ed esigere – un’agenda politica con la crisi climatica tra i primissimi punti?

Questo video di Will Media, della giornalista Silvia Lazzaris, cerca di spiegare “come il cambiamento climatico favorisce la siccità” e alcune conseguenze pratiche future.

“Quello che si sta osservando e a cui andremo sempre più incontro è l’alternanza pericolosa di periodi in cui si ha assenza di precipitazioni e poi quando piove, piove in maniera troppo abbondante”, nota Serena Giacomin, meteorologa, climatologia e presidente dell’Italian Climate Network. L’agricoltura impiega circa il 70% dell’acqua utilizzata per le attività umane e contribuisce al 24% delle emissioni di gas serra globali, con gran parte delle colture destinate alla produzione di mangime per il bestiame, pascolo e allevamento. Ogni anno consumiamo sempre più risorse di quanto la terra sia in grado di generare. Queste cose si sanno, ma voglio ripeterle: non si parla di utopie, si parla di egoismo giustificato da necessità e racconti.