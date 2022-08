“Basta, ora denuncio tutti“, ha risposto così Linda Cerruti, 28 anni, ai commenti volgari e sessisti ricevuti dopo il suo post su Instagram: una foto in spaccata verticale per celebrare le otto medaglie vinte agli Europei di Roma. Ieri la campionessa di nuoto artistico ha pubblicato un altro lungo post di sfogo per esprimere tutta la sua rabbia, corredato da alcuni screenshot dei commenti più beceri: ha spiegato di essere “letteralmente basita nonché schifata dalle centinaia, probabilmente migliaia, di commenti fuori luogo, sessisti e volgari che lo accompagnano”. Ora Cerruti spiega di non volersi fermare: “Voglio far passare il messaggio che non è giusto tacere di fronte a queste situazioni. Se ciascuno, nel suo piccolo, inizia a fare qualcosa, prima o poi queste dinamiche social finiranno”, ha detto in un’intervista a Repubblica.

La foto con le otto medaglie “l’ho messa per parlare del mio sport e dei miei risultati”, ha detto l’atleta. La posa immortalata da un amico fotografo è diventata bersaglio di molti: “È vergognoso. Mi fa davvero male al cuore leggere quest’orda di persone fare battute che sessualizzano il mio corpo”. Per giunta la foto non immortalava una posa qualsiasi: “Era l’entrata dell’esercizio singolo al mio primo europeo nel 2010. Una spaccata verticale sulla testa, quella che esibiamo prima che parta la musica e ci si tuffi in piscina”. C’è talmente tanto lavoro dietro a quelle medaglie che chi non è del mestiere può fare fatica a comprendere: “Sveglia alle 5 e in piscina alle 6. Dalle 6 alle 10.30 in acqua poi fino a mezzogiorno palestra. Alle 15 si ricomincia, un’ora di palestra, poi in acqua fino alle 20.30”, spiega sempre Cerruti.