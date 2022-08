Istanbul Basaksehir (Turchia), Hearts (Scozia) e RFS Riga (Lettonia). Sono queste le tre squadre che sfideranno la Fiorentina nel turno a gironi della Conference League. I viola, che partivano dalla seconda fascia per l’assenza dalle competizioni europee da ormai più di 5 anni, hanno evitato gli spauracchi West Ham e Villareal, ma dovranno comunque affrontare una trasferta impegnativa in Turchia, dove il tifo è sempre molto caldo. La squadra di Vincenzo Italiano, almeno sulla carta, parte comunque favorita, ma deve cercare di ottenere il passaggio del turno come prima classificata. Questo le permetterebbe infatti di evitare i sedicesimi, nei quali le seconde classificate affronteranno le otto squadre arrivate terze in Europa league. Inoltre, il passaggio diretto agli ottavi collocherebbe la squadra come testa di serie nel sorteggio del tabellone definitivo.

Gruppo A: Istanbul Basaksehir, Fiorentina, Hearts, RFS Riga.

Gruppo B: West Ham, FCSB, Anderlecht, Silkeborg.

Gruppo C: Villarreal, Hapoel Beer-Sheva, Austria Vienna, Lech Poznan.

Gruppo D: Partizan Belgrado, Colonia, Nizza, FC Slovácko.

Gruppo E: Az Alkmaar, Apollon Limassol, Vaduz, Dnipro.

Gruppo F: Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djurgårdens.

Gruppo G: Slavia Praga, Cluj, Sivasspor, FC Ballkani.

Gruppo H: Basilea, Slovan Bratislava, Zalgiris Vilnius, Pyunik.