Prima urla, li insulta in mezzo alla strada. Poi tira giù i bagagli in modo molto brusco, rompendo anche i souvenir che erano all’interno, e parte via a tutta velocità con le portiere ancora aperte per non ripagare il danno. Protagonista un tassista di Milano, che alla legittima richiesta di due turisti di usare il bancomat ha perso la testa. La scena è stata filmata da un balcone di via Carlo Tenca, nei pressi della stazione Centrale. Nel video di vede il turista che non si fa intimidire dalle proteste e insiste nell’usare la carta. Il tassista alla fine tira fuori il pos, accetta il pagamento e poi rabbioso scaraventa le borse dei malcapitati a terra a terra. Il tutto sempre tra insulti e urla.