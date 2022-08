Da quando, nei giorni scorsi, Damiano David e Giorgia Soleri hanno fatto sapere sui social di aver adottato un gattino, all’Oasi felina di Pianoro, in provincia di Bologna, c’è il boom di richieste. Un vero e proprio “effetto Maneskin”. “Ci arrivano ondate di richieste da tutta Italia – spiega al Corriere il responsabile dell’Oasi e presidente dell’associazione che la gestisce, Antonio Dercenno – persino da zone del Centro e del Sud dove di gatti da adottare ce ne sono tantissimi”. Le foto del felino adottato dalla coppia hanno fatto impennare le richieste di adozione, che sono quintuplicate in una settimana. Il “traffico” si concentra soprattutto nel weekend “quando avviene l’affidamento vero e proprio, dopo i contatti presi in settimana. Ovviamente siamo entusiasti di questa risposta – prosegue il responsabile dell’Oasi- ma non diamo seguito alle adozioni fuori provincia, tranne in situazioni limite, in cui gli interessati siano pronti e attrezzati per accogliere i casi più difficili, quelli in cui le condizioni dell’animale sono davvero al precarie”.