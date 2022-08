Veera Kinnunen, che il grande pubblico conosce come maestra di Ballando con le stelle, ha avuto paura di perdere il figlio nato a dicembre 2021 a causa del Covid. In un’intervista concessa a DiPiù la danzatrice svedese ricorda quei giorni difficili, quando sia lei che la sua dolce metà, il judoka Salvatore Mingoia, hanno contratto il virus senza però sintomi particolari. Sorte diversa invece per il piccolo Valter, che ha avuto febbre molto alta, al punto da essere ricoverato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Veera è stata accanto al figlio giorno e notte: “Non auguro a nessuno un reparto Covid pediatrico. Non ho mai praticamente dormito, dovevo controllare la febbre. Non avere Salvatore vicino non mi aiutava, sono stati momenti davvero difficili“. Pochi giorni dopo la febbre è scesa e Valter è stato dimesso: “Non ho mai provato così tanta paura come in quei giorni. Per questo ho parlato con un Dio che io non ho mai considerato. Grazie a Valter adesso penso a Dio più spesso”.