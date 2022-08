Sono 24.394 i nuovi casi e 88 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I numeri sono frutto dei 164.804 i tamponi processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 14,8%. I pazienti in terapia intensiva sono 256 in totale. Calano anche i ricoveri ordinari rispetto a ieri 18 agosto: sono 254 in meno e 6.528 in totale. Questi i dati di sette giorni fa: 24.787 nuovi casi positivi e 129 decessi con 185.120 tamponi. L’indice di positività era del 13,4%. I guariti sono 41.099.