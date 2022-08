È lui la magnifica ossessione di Adele. Si chiama Rich Paul e la cantante ammette: “Non sono mai stata così innamorata in vita mia”. Lo ribadisce: “Sono letteralmente ossessionata da lui”. Un sentimento fortissimo. Una continua sensazione di “farfalle nello stomaco” che l’ha convinta a ritentare la strada del matrimonio, dopo il fallimento della sua precedente relazione. Nel 2019 ha infatti divorziato da Simon Konecki, dal quale ha avuto un figlio che oggi ha nove anni. Non sarà l’unico. Adele rivela la sua personalità e le sue aspettative: “Voglio mettere al mondo più bambini. Sono una casalinga e una matriarca”. A differenza di tanti colleghi, che trovano vigore e forza per la loro ispirazione in un’esistenza sregolata e un po’ folle, lei va controcorrente: “Una vita stabile mi aiuta anche con la mia musica”.

È un periodo d’oro per l’artista. A novembre, dopo un silenzio durato sei anni, ha pubblicato il suo quarto album in studio. Si intitola 30 ed è diventato l’album più venduto negli Stati Uniti. Coronamento di una carriera decollata nel 2008 con l’album di debutto 19 e proseguita con 15 Grammy. Certo, ci sono stati anche momenti di turbamento in questi ultimi anni. Ad esempio, racconta lei stessa in una lunga intervista a Elle, quando il 20 gennaio ha deciso di annullare la sua esibizione a Las Vegas, al Colosseo al Caesars Palace, per l’incalzare della variante Omicron. Ora si è rimessa al lavoro per preparare il suo nuovo show: “Voglio raccontare la storia dell’inizio della mia carriera fino ad oggi. Lo spettacolo cresce . È tutta una questione di musica. È davvero, davvero nostalgico. Sarà bellissimo”.

Così ha superato la grande crisi del 2020. Un anno “brutale”, lo definisce. Lei e Konecki si erano appena lasciati e si era scatenata la pandemia. Lei piangeva la fine della relazione e si sentiva disperatamente sola; aveva attacchi di ansia regolari. Nei suoi momenti più bui, ha registrato promemoria vocali di se stessa che piange. Poi è arrivato il nuovo amore. Adele e Paul erano amici da tempo. Poi nel 2021 hanno scoperto di essere pazzi l’uno dell’altra. Gli scatti dei paparazzi hanno immortalato l’inizio ufficiale della relazione, quando lei si è seduta a bordo campo con lui (è un agente sportivo) a una partita delle finali Nba a luglio. “Fortunato lui, amo il basket”, sorride Adele. Il 5 maggio scorso la cantante ha compiuto 34 anni e ha celebrato il primo anniversario con Paul, acquistando insieme una settimana dopo una villa nelle vicinanze di Beverly Hills, precedentemente di proprietà di Sylvester Stallone.

Come si definisce oggi Adele? “Mi chiedono se sono sposata, se sono fidanzata. Sono solo innamorata! Sono felice come non sarò mai. Sì, potrei anche essere sposata”. Ma ci pensa davvero? Lei non ce la fa a nascondere la verità: “Sì, voglio sposarmi. Lo amo. Come non mi è mai successo nella vita”. Paul ha tre figli nati da precedenti relazioni. Con Adele sta ristrutturando la loro nuova casa e ha in mente una famiglia allargata. Lei spiega che la fa sentire al sicuro e la incoraggia a vivere la sua vita più liberamente. Superando la sua riservatezza. Un aneddoto? Adele ha detto a Paul che avrebbe sempre voluto andare in una delle isole italiane, ma temeva la presenza dei paparazzi. Lei gli ha risposto: “Lasceresti che questo ti impedisse di andare nel posto in cui vorresti più andare in vacanza? Ma andremo lo stesso!”.