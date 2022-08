Rizzo, Dessì, Ingroia e molti altri hanno depositato questa mattina al Viminale il simbolo di Italia Sovrana e Popolare. “Il nostro obiettivo è stare nelle istituzioni e nelle piazze. Se il dissenso del Paese riesce ad entrare in Parlamento è positivo perché rappresenterà quel 70% degli italiani che è contro la guerra“, ha dichiarato fuori il Viminale dopo aver depositato il simbolo di Italia Sovrana e Popolare. “Noi diciamo no all’invio delle armi in Ucraina e diciamo si al recupero di una politica fatta per i lavoratori”, ha sottolineato Francesco Toscano. “L’obiettivo del 3% è alla nostra portata perché c’è il popolo dell’astensionismo che non si sente rappresentato dalla politica. Noi vogliamo tornare alla Costituzione, ai diritti e alla libertà e perciò possiamo andare ben oltre a quella percentuale”, ha rimarcato Ingroia.