Una marcia pacifica per chiedere a Draghi di rendere valide le firme online per la presentazione delle liste per le prossime elezioni del 25 settembre, è quanto ha organizzato Marco Cappato. Una passeggiata conclusasi al Viminale dove è stato consegnato il logo di Referendum e Democrazia. “La nostra lista è un grido di allarme rispetto alla democrazia che il nostro Paese ha negato ai cittadini – ha dichiarato Cappato -. La lista inizierà da oggi a raccogliere le firme online, considerato che si può fare già per il referendum”. Per chi volesse sostenere il movimento lo può fare firmando sul sito www.listareferendumedemocrazia.it. “Siamo già arrivati a circa 800 sostenitori – ha esordito Marco Perduca -. I grandi partiti arrivano a duemila”. La raccolta, come dichiarato dai presenti, verrà fatta solamente online con la speranza che “Draghi e Mattarella prendano provvedimenti prima del 22 agosto, altrimenti ci appelleremo a qualsiasi istanza giudiziaria sia interna sia internazionale”.