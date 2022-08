Angelina Jolie torna all’attacco contro l’ex marito Brad Pitt. Da oltre sei anni infatti i due si ritrovano esclusivamente in tribunale per parlare delle loro pratiche di divorzio e, in particolare modo, dell’affido dei figli. Tre di loro nati biologicamente mentre i restanti tre, adottati inizialmente dalla Jolie, si sono visti assegnare anche il riconoscimento paterno da parte di Brad Pitt. Oggi che i ragazzi sono cresciuti però sembra che alcuni di loro non vogliano più passare del tempo con il padre, il quale in passato ha ammesso pubblicamente che il suo matrimonio terminò a causa della sua dipendenza da alcol. Proprio per questo Jolie sembra più determinata che mai a tutelare e proteggere i figli e le loro volontà. Stando ad una fonte di PageSix pare infatti che Angelina non sarebbe disposta a risposarsi fino al raggiungimento della maggiore età di tutti i figli, ponendo fine di fatto alla diatriba tra i due. In questo modo potrebbe disporre liberamente della custodia in loro favore. “Sembra che Angelina sia determinata a non concedere la custodia 50/50“, ha rivelato al The Post una persona che ha familiarità con la battaglia legale in corso. “E ci sono alcuni che dicono che non si fermerà fino a quando i bambini non saranno legalmente adulti, quindi Brad non avrà mai la custodia. È molto agguerrita”.

Per la controparte replica sempre al The Post un amico di Brad: “Angelina ha per la testa un flusso costante di attacchi nei confronti di Brad. E ha deliberatamente venduto la sua parte contestata della loro vigna a un acquirente che sapeva di non volere”. Questo scontro è solamente lo strascico di numerose incomprensioni tra la coppia. Nei documenti legali di giugno infatti Pitt (58 anni) ha affermato che Jolie (47 anni) avrebbe intenzionalmente “cercato di infliggergli del male” vendendo i suoi interessi del marchio di vino Chateau Miraval all’uomo d’affari russo Yuri Shefler, il fondatore di Stoli Vodka.

E non è tutto: lo psicologo Stan Katz, che ha parlato con i bambini minori per il caso di custodia, è attualmente sotto un’indagine non penale da parte dell’ufficio del procuratore generale della California, secondo un deposito presentato alla Corte Superiore della California e visto da Page Six. Secondo Angelina infatti lo psicologo avrebbe preso le parti dell’ex marito a causa di un conflitto di interessi interno. Un’altra fonte vicina ai due ha dichiarato: “Ora tutto è fermo. L’anno scorso è stato un vero ottovolante. Brad ha ricevuto la custodia 50/50 in una lunga e dettagliata decisione giudiziaria. La corte d’appello ha quindi lasciato la decisione sulla base di qualcosa che non aveva nulla a che fare con il merito del caso. Si può dire che sia stata una disputa interna tra i giudici e i giudici privati in California, nulla a che fare quindi con l’accordo di custodia. Era un tecnicismo. Non è chiaro dove stiano le cose in questo momento”.

E se nel frattempo l’attore è in promozione con il film “Bullet Train” in giro per l’ Europa (ha recentemente fatto tappa anche in Italia) in vista dell’uscita il 25 agosto, Angelina è stata avvistata ballare con la figlia Shiloh al concerto dei Maneskin al Circo Massimo a Roma lo scorso 9 luglio. Quando e dove si potranno rivedere prossimamente Brad e Angelina? Probabilmente molto presto, ovviamente in un’aula di tribunale. Il processo continua.