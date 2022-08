Il tradimento di Icardi con la modella China Suarez l’aveva mandata su tutte le furie. Poi lo aveva perdonato. Adesso, però, sotto i riflettori del gossip è finita lei, Wanda Nara. Secondo quanto riportato dai media argentini, infatti, la procuratrice avrebbe tradito il compagno con un altro calciatore. L’identità dell’amante non è ancora nota e la coppia, venuta a conoscenza delle voci, ha pubblicato, su Instagram, delle romantiche foto per smentire la notizia.

“Sto preparando le cose per il divorzio perché non ne posso più”, aveva dichiarato la showgirl in un audio di pochi giorni fa, inviato a una collaboratrice. Alla luce delle ultime indiscrezioni, dunque, la rottura definitiva potrebbe essere vicina. A lanciare la bomba Lucas Bertero, conduttore del programma ‘A la tarde’: “Wanda ha già braccia tra le quali consolarsi, sto parlando di qualcosa che non è di oggi. Pensiamo a tutti i suoi sporadici viaggi in Argentina per aprire negozi o promuovere i suoi marchi di cosmetici. Alcune fonti mi indicano che ha un flirt con un calciatore, oltretutto sposato”.

Il presunto tradimento di Nara sarebbe l’ulteriore manifestazione di una relazione troppo turbolenta, compromessa già, in parte, quando la showgirl aveva scoperto il marito a letto con un’altra. In quell’occasione, aveva accusato China Suarez di “aver sfasciato una famiglia” e la modella aveva replicato di essere una vittima: “Altre donne passano quello che sto passando io, che non ho iniziato la relazione”. Per riconciliarsi con la compagna, Icardi le aveva perfino proposto di trascurare il calcio e dedicarsi interamente alla relazione. Una presa di posizione che aveva convinto Nara a tornare insieme al marito. A tradire, adesso, sembra sia stata proprio lei. Si attendono, allora, nuovi sviluppi.