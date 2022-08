Serena Williams torna a vincere un match in singolare, 430 giorni dopo l’ultima volta. Dopo l’apparizione a Wimbledon dove perse all’esordio con la francese Harmony Tan, è tornata al successo al WTA di Toronto. L’americana ha superato 6-3 6-4 la spagnola Nuria Parrizas Diaz e ora sfiderà la vincente di Belinda Bencic e Tereza Martincova. Per trovare l’ultima gioia bisogna risalire al Roland Garros 2021 quando nei sedicesimi di finale si impose su Danielle Collins.

Il ritorno alla vittoria di Williams è arrivato proprio nel giorno del 41esimo compleanno di Roger Federer. Il re e la regina del tennis: i due coetanei hanno segnato un’epoca e ancora oggi non sono intenzionati a mollare. Williams sembra sulla strada per riuscirci, lo svizzero invece deve ancora dare un segnale: il suo ritorno è atteso per la Rod Laver Cup dal 23 al 25 settembre.