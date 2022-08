Gli Europei di nuoto di Roma sono pronti per partire. Ad aprire le danze giovedì 11 saranno il nuoto in corsia e il nuoto artistico, lunedì 15 comincerà il programma dei tuffi, mentre giovedì 18 prenderanno il via i tuffi dalle grandi altezze e il nuoto in acque libere. Le competizioni si chiuderanno domenica 21 agosto. Saranno dunque cinque le discipline protagoniste della rassegna continentale che torna nella capitale dopo 39 anni. Tredici anni dopo i Mondiali del 2009 che incoronarono regina di 400 e 200 stile libero Federica Pellegrini.

Gli azzurri si presentano all’appuntamento con ambizioni importanti: l’obiettivo è vincere il medagliere. In questo senso i recenti Mondiali di Budapest sono stati trionfali per i nostri colori. L’Italia ha conquistato 22 medaglie di cui 9 d’oro, piazzandosi al terzo posto. La nostra nazionale vanta due primatisti mondiali: Benedetta Pilato sui 50 rana femminili e Thomas Ceccon nei 100 farfalla maschili. Inoltre c’è Gregorio Paltrinieri, fresco di tre medaglie iridate e deciso ad attaccare il primato di Sun Yang sui 1500 metri dopo che in Ungheria lo ha sfiorato ottenendo il secondo miglior tempo della storia in 14’32″80. Tra gli attesi c’è anche la padrona di casa Simona Quadarella, già bicampionessa europea di 400, 800 e 1500 stile libero. In totale gli atleti convocati sono 58: si va dai 34 anni di Fabio Scozzoli ai 16 di Lorenzo Galossi, con ben nove ragazze e altrettanti ragazzi nati dopo il 2000.

Le competizioni si svolgeranno in tre sedi: Foro Italico, stadio Nicola Pietrangeli e Lido Ostia. A fare da madrina dell’evento è proprio Federica Pellegrini che sarà coadiuvata dagli ambassador Tania Cagnotto, Filippo Magnini e Massimiliano Rosolino. Le gare saranno saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport+HD e Sky Sport e in diretta streaming su Rai Play e su All Aquatics . Ecco il programma giorno per giorno del nuoto in corsia.

Finali giovedì 11 agosto – 18-20

400m Misti Uomini

4x200m Stile Libero Donne

4x200m Stile Libero Uomini

Finali venerdì 12 agosto – 18-20

200m Dorso Donne

50m Farfalla Uomini

100m Stile Libero Donne

100m Rana Uomini

800m Stile Libero Donne

4x100m Misti Mista

Finali sabato 13 agosto – 18-20

200m Dorso Uomini

50m Farfalla Donne

100m Stile Libero Uomini

100m Rana Donne

400m Misti Donne

800m Stile Libero Uomini

4x100m Stile Libero Donne

Finali domenica 14 agosto – 18-20

100m Farfalla Uomini

50m Dorso Donne

200m Rana Uomini

200m Stile Libero Donne

4x100m Stile Libero Uomini

Finali lunedì 15 agosto – 18-20

100m Farfalla Donne

200m Stile Libero Uomini

200m Rana Donne

50m Dorso Uomini

1500m Stile Libero Donne

4x100m Stile Libero Mista

Finali martedì 16 agosto – 18-20

200m Farfalla Uomini

50m Stile Libero Donne

50m Rana Uomini

200m Misti Donne

1500m Stile Libero Uomini

100m Dorso Donne

4x200m Stile Libero Mista

Finali mercoledì 17 agosto – 18-20

50m Stile Libero Uomini

50m Rana Donne

100m Dorso Uomini

200m Farfalla Donne

200m Misti Uomini

400m Stile Libero Donne

400m Stile Libero Uomini

4x100m Misti Donne

4x100m Misti Uomini