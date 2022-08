Mancava solo la proposta di matrimonio a coronamento dell’amore tra Mattia Zaccagni e Chiara Nasti. Così, dopo l’annuncio dell’attesa del primo figlio, il calciatore della Lazio e l’influencer hanno fatto sapere sui social che presto si sposeranno.

L’annuncio del sesso del bambino è avvenuto allo stadio Olimpico, la location per la proposta di nozze non poteva essere da meno: Zaccagni si è inginocchiato davanti alla Nasti durante una cena al lume di candela in un locale “da favola”, sul mare. La notizia è arrivata attraverso la pubblicazione di un video sul profilo Instagram dell’influencer (al momento privato), dove viene ripreso il momento in cui calciatore si è inginocchiato davanti alla compagna per darle l’anello e chiederle di starle a fianco per tutta la vita. “Non vedo l’ora di essere tua moglie” recita la didascalia, che fa trapelare come non ci sia stata alcuna esitazione nell’accettare da parte dell’influencer.

Al momento non sono noti i dettagli sulla data del matrimonio e non è chiaro se avverrà prima della nascita del figlio della coppia. Nei mesi scorsi aveva fatto molto discutere il “Gender reveal party”, la festa con cui i due avevano scoperto il sesso del bambino, un maschio. Ma non è stato l’unico episodio che aveva tenuto la coppia al centro del gossip. Proprio dopo l’annuncio del maschio in arrivo, un coro infelice dei tifosi giallorossi aveva coinvolto Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma ed ex della Nasti. Era arrivata anche la risposta (altrettanto infelice) dell’influencer.